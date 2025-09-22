120 ски бегачи участваха в третото издание на Купа "София“

Подробно търсене

Мирослав Димитров
снимка: БФ Ски
София,  
22.09.2025 14:18
 (БТА)

Българската федерация по ски (БФСки) с подкрепата на „София – Европейска столица на спорта“ организира за трета поредна година атрактивното състезание с ролкови ски – Купа „София“ в дисциплината спринт, свободен стил. Надпреварата и тази година бе част от инициативите по повод Европейската седмица на спорта - "Be Active“ на Министерството  на младежта и спорта. 

Участие в надпреварата проведена в Южния парк взеха 121 състезатели от клубовете в България във всички възрастовите групи от момичета и момчета до 12 г до мъже и жени. 

При мъжете първи на 1200 м за втора поредна година е Марио Матиканов („Александър Логистик“), а при жените на същата дистанция спечели неговата съотборничка Калина Недялкова. 

По традиция Купа „София“ се проведе в Деня на независимостта и събра много зрители и приятели на ски бягането.

/МД/

