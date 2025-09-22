Панатинайкос и Олимпиакос завършиха наравно в гръцкото дерби

site.btaПанатинайкос и Олимпиакос завършиха наравно в гръцкото дерби
Панатинайкос и Олимпиакос
завършиха 1:1 в голямото дерби в гръцкия футбол.
ПАО поведе в резултата в 48-ата минута с гол на Сирил Десерс, но тимът от Пирея стигна до точката с гол в добавеното време на Аюб Ел Кааби.
Олимпиакос е начело в класирането с 10 точки, колкото имат още АЕК и ПАОК.
Панатинайкос все още няма победа от началото на сезона и с 2 точки заема 12-о място.
/МД/
