Панатинайкос и Олимпиакос завършиха наравно в гръцкото дерби

Панатинайкос и Олимпиакос

завършиха 1:1 в голямото дерби в гръцкия футбол.

ПАО поведе в резултата в 48-ата минута с гол на Сирил Десерс, но тимът от Пирея стигна до точката с гол в добавеното време на Аюб Ел Кааби.

Олимпиакос е начело в класирането с 10 точки, колкото имат още АЕК и ПАОК.

Панатинайкос все още няма победа от началото на сезона и с 2 точки заема 12-о място.