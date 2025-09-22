Подробно търсене

Мирослав Димитров
Панатинайкос и Олимпиакос завършиха наравно в гръцкото дерби
AP Photo/Petros Giannakouris
Атина,  
22.09.2025 08:39
 (БТА)

Панатинайкос и Олимпиакос
завършиха 1:1 в голямото дерби в гръцкия футбол. 

ПАО поведе в резултата в 48-ата минута с гол на Сирил Десерс, но тимът от Пирея стигна до точката с гол в добавеното време на Аюб Ел Кааби. 

Олимпиакос е начело в класирането с 10 точки, колкото имат още АЕК и ПАОК.
Панатинайкос все още няма победа от началото на сезона и с 2 точки заема 12-о място.

/МД/

Към 08:58 на 22.09.2025

