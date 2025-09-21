Националът Александър Колев вкара два гола в мач в мач от втора дивизия на китайското първенство

Българският национал Александър Колев вкара два гола за победата на Нантун Чжъюн с 3:0 над домакина Шънчжън Хуниорс в среща от 23-тия кръг на Цзия лигата на Китай, второто ниво на местния футбол.

Колев откри резултата в 61-вата минута след асистенция на Александър Палочевич, а в 87-мата оформи крайния резултат, отново след подаване на сръбския плеймейкър.

Освен двата си гола, Колев си изкара и жълт картон, който му бе даден още през първото полувреме.

С двата си гола днес бившият футболист на Левски вече има три на сметката си след преминаването си в Нантун.

В класирането Нантун е на пето място с 35 точки, на 11 зад втория Чунцин и на 15 зад водача Ляонин, които за момента държат двете квоти за класиране в Супер Лигата на Китай.