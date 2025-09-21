Подробно търсене

Фабиан Нюрнбергер се разписа при победа на Дармщат

Боян Денчев
снимка: БТА
Дюселдорф,  
21.09.2025 18:32
 (БТА)

Българският национал Фабиан Нюрнбергер бе с главна роля за победа на Дармщат като гост на Фортуна Дюселдорф с 3:0 в мач от 6-тия кръг на Втора Бундеслига. 26-годишният футболист вкара второто попадение в 67-ата минута, с което до голяма степен реши изхода на срещата. Нюрнбергер се бе включил в атака на своя тим и се възползва от грешка в противниковата защита.

Успехът бе историческа за Дармщат, който спечели в Дюселдорф за пръв път от 37 години.

За Нюрнбергер това бе първи гол за сезона, а Дармщат с актив от 13 точки излезе начело във временното класиране.

/БД/

