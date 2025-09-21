Финалистът от миналата година Лоренцо Музети се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Чънду

Финалистът от миналата година Лоренцо Музети (Италия) се класира за полуфиналите на турнира по тенис за мъже АТП 250 на твърди кортове в Чънду (Китай) с награден фонд 1,19 милиона долара.

Поставеният под номер 1 в схемата Музети победи квалификанта Николоз Басилашвили (Грузия) с 6:3, 6:3 за 77 минути.

23-годишният италианец се стреми да дебютира на финалите на АТП тази година. Пред 2024-а той стигна до финала на турнира като поставен под номер 1, но отстъпи в спора за титлата пред Шан Цзюнчън (Китай) в два сета.

На полуфиналите Музети ще играе срещу победителя от мача между квалификанта Таро Даниел (Япония) и Александър Шевченко (Казахстан). Двубоят беше прекъснат поради дъжд при резултат 7:6(2), 1:2 за Шевченко.

Втората полуфинална двойка е Алехандро Табило (Чили) срещу четвъртия поставен Брандън Накашима (САЩ). Табило елиминира Кристофър О'Конъл (Австралия) с 4:6, 7:5, 6:2, а Накашима се наложи над Маркос Хирон (САЩ) с 6:3, 2:6, 7:6(3).