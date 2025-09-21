С гол на Пелегрини Рома спечели дербито на Вечния град

Рома победи Лацио с 1:0 на Стадио Олимпико в римското дерби от четвъртия кръг на италианската Серия А.

Лоренцо Пелегрини вкара единственото попадение през първата част.

Двата отбора не предложиха футболно зрелище, като преобладаваха типичните за подобни дербита битка, агресия и здрави единоборства.

Рома нанесе своя удар в 38-а минута, когато Ренш отне топката от Тавареш в наказателното поле, а Соуле я подаде на Пелегрини, който без забавяне я прати в мрежата - 1:0 за Рома.

Лацио пропусна стопроцентова възможност да изравни в 54-а минута, когато Диа бе изведен сам срещу вратаря, но стреля неточно над вратата.

В 85-а минута Лацио остана с човек по-малко след директен червен картон на мароканеца Реда Белаян за грубо влизане в краката на Ману Коне.

Макар и в намален състав, Лацио можеше да стигне до реми, но удар на Данило Каталди в добавеното време срещна левия страничен стълб.

Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг:

Лацио - Рома 0:1

по-късно днес:

Кремонезе - Парма

Торино - Аталанта

Фиорентина - Комо

Интер - Сасуоло

от събота:

Болоня - Дженоа 2:1

Верона - Ювентус 1:1

Удинезе - Милан 0:3

от петък:

Лече - Каляри 1:2

в понеделник:

Наполи - Пиза

Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи, Милан и Рома по 9, следват съставите на Кремонезе, Удинезе и Каляри с по 7, Болоня 6 и др.