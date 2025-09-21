Ирина Николова спечели третия кръг от "Купа България" по конен спорт-прескачане на препятствия край Ямбол

Ирина Николова с Лун де Миел спечели третия кръг от "Купа България" по конен спорт-прескачане на препятствия, проведен в местността Кабиле край Ямбол.

Николова, която е балканска шампионка отборно за жени от Истанбул 2024, се представи най-добре от класиралите се за баража след стартирали общо 20 тандема в основното състезание с височина на препятствията 130 см. Николова с Лун де Миел финишираха чисто за 40.72 секунди. Второто място е за Павлин Ангелов с Команчи, завършили за 42.69 секунди. На трето място е Красимир Димитров с Лост ин Ю, преодолели препятствията за 48.21 секунди.

Триумфът на Ирина Николова е напълно закономерен с оглед резултатите й от първите два кръга. На старта в Албена тя даде най-добро време, но едно съборено препятствие я лиши от победата. След това в Панагюрище Николова и Лун де Миел бяха единствените, слезли под 40 секунди, но заради едно повалено препятствие и 4 наказателни точки останаха четвърти.

При децата най-добре и в двата състезателни дни края Ямбол се представи Ан Митева.

Третият кръг на "Купа България" по прескачане на препятствия беше осъществен с подкрепата на кметовете на Ямбол, община Тунджа и село Кабиле и се радваше на голям зрителски интерес. Българската федерация по конен спорт организира "Купа България" по прескачане на препятствия в партньорство с Министерството на туризма.

Основното състезание на "Купа България" е изключително оспорвано - в първия кръг в Панагюрище спечели Елиза Чолакова, във втория кръг в Албена победата грабна Красимир Димитров, а в третия край Ямбол първото място заслужи Ирина Николова. Носителят на "Купа България" за 2025 г. ще се реши в интригуващия последен кръг в Петрич на 17 и 18 октомври.