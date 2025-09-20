Добрич е домакин на кръг от Републиканския шампионат по мотокрос в класовете ATV и О.К. мотокрос. Състезанието се провежда на писта за мотокрос с дължина от 1400 метра. Съоръжението се намира в района на т.нар “гонки” в промишлена зона „Запад“ на Добрич и е изградено от клуб “Фактори рейсинг 76”. Пистата приема състезание за втора година, като на сегашното си място бе изградена през 2024 година.

Състезанието ще бъде в класовете МОТО - MX65, MX85, MX1, MX2, MX3, сеньори и АТV – OPEN, Junior, Mini Junior, Super Mini Junior и професионалисти.

Днес ще се проведат тренировки и квалификации, а утре ще са състезанията в отделните класове. Входът за събитието е свободен, като са записани са състезатели от цяла България, казаха за БТА от организаторите.

Официалният стар ще бъде даден утре в 10:00 часа, като ще бъде отслужен водосвет. Приветствие ще поднесе и кметът на Добрич Йордан Йорданов.

Миналата година награди получиха 31 състезатели, разделени в 10 класа на мотоциклетното и ATV състезание.