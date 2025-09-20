Алкарас блести на двойки, отборът на Европа поведе с 3:1 за "Лейвър къп"

Защитаващият титлата си отбор на Европа поведе с 3:1 срещу сборния тим на света в първия ден на "Лейвър къп" в Сан Франциско.

Алкарас, който си върна първото място в световната ранглиста на сингъл с триумфа си на US Open този месец, си партнира с Якуб Меншик на двойки и поведе отбора на Европа до победа със 7:6(7), 6:4 над Тейлър Фриц и Алекс Микелсен в последния мач за деня.

Участвайки на първия си турнир, откакто спечели шестата си титла от Големия шлем, Алкарас създаде магически моменти от мрежата и от основната линия, докато Меншик донесе мощ, като те грабнаха решителен пробив в 10-ия гейм на втория сет, за да надделеят.

Норвежецът Каспер Рууд донесе първата победа за Отбор Европа на сингъл в "Чейс сентър" след 6:4, 7:6(4) над Райли Опелка от Отбора на света, преди Меншик да спечели следващата точка за шампионите, побеждавайки Микелсен с 6:1, 6:7(3) 10:8.

Бразилският тийнейджър Жоао Фонсека спечели точка за Отбора на света, като надигра с 6:4, 6:3 Флавио Коболи.

По регламент в откриващия ден се играят три мача на сингъл и един на двойки, като всеки от тях носи по една точка, във втория ден за победа се присъждат две точки, а залогът става по-висок с по три точки за всяка победа в последния ден от действието в неделя.