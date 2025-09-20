Барселона води преговори за нов договор с Френки де Йонг

Спортният директор на Барселона Деко разкри, че преговорите за подновяване на договора на халфа Френки де Йонг са в напреднала фаза.

"Водим преговори с Френки. Уверен съм, че ще постигнем споразумение. Той е важен играч за нас. Мисля, че е щастлив в Барселона и ние също сме доволни от него. Така че не мисля, че ще има проблеми“, каза Деко, цитиран от Lance.

28-годишният нидерландец има действащ договор до лятото на 2026 г. Той е изиграл три мача във всички турнири този сезон.