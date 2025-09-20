Подробно търсене

Бетис излезе четвърти в испанската Ла Лига след победа срещу Сосиедад

Мирослав Димитров
AP Photo/Petr Josek
Севиля,  
20.09.2025 08:40
 (БТА)

Бетис надигра Реал Сосиедад с 3:1 в първа среща от 5-ия кръг на испанската Ла Лига. 

Тимът от Севиля събра 9 точки в актива си и се изкачи на 4-ото място във временното класиране преди останалите мачове от кръга. Сосиедад има едва 2 точки и заема 17-ата позиция.

Кучо Ернандес откри резултата в 7-ата минута за Бетис, а в 13-тата Брайс Мендес възстанови равенството.

Автогол на Алекс Ремиро в 49-ата минута върна аванса на домакините, а Пабло Форналс в 69-ата минута затвърди успеха, отбелязвайки трети гол във вратата на Сосиедад.

Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг:

Бетис - Сосиедад - 3:1

днес играят:
Жирона - Леванте
Реал Мадрид - Еспаньол
Алавес - Севиля
Виляреал - Осасуна
Валенсия - Атлетик Билбао

в неделя:
Райо Валекано - Селта
Майорка - Атлетико Мадрид
Елче - Овиедо
Барселона - Хетафе

В класирането начело е Реал Мадрид с 12 точки, следван от Барселона и Еспаньол по 10, Бетис, Хетафе и Атлетик Билбао по 9 и др.

         

/МД/

