Бетис излезе четвърти в испанската Ла Лига след победа срещу Сосиедад

Бетис надигра Реал Сосиедад с 3:1 в първа среща от 5-ия кръг на испанската Ла Лига.

Тимът от Севиля събра 9 точки в актива си и се изкачи на 4-ото място във временното класиране преди останалите мачове от кръга. Сосиедад има едва 2 точки и заема 17-ата позиция.

Кучо Ернандес откри резултата в 7-ата минута за Бетис, а в 13-тата Брайс Мендес възстанови равенството.

Автогол на Алекс Ремиро в 49-ата минута върна аванса на домакините, а Пабло Форналс в 69-ата минута затвърди успеха, отбелязвайки трети гол във вратата на Сосиедад.

Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг:

Бетис - Сосиедад - 3:1

днес играят:

Жирона - Леванте

Реал Мадрид - Еспаньол

Алавес - Севиля

Виляреал - Осасуна

Валенсия - Атлетик Билбао

в неделя:

Райо Валекано - Селта

Майорка - Атлетико Мадрид

Елче - Овиедо

Барселона - Хетафе

В класирането начело е Реал Мадрид с 12 точки, следван от Барселона и Еспаньол по 10, Бетис, Хетафе и Атлетик Билбао по 9 и др.