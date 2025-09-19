"За нас в този етап на подготовката всеки един мач е полезен", смята наставникът на Спартак Плевен Тодор Тодоров

Изказване на треньора на Спартак Плевен Тодор Тодоров след финала на приятелския турнир по баскетбол Черноморски игри, в който неговият тим отстъпи на Черно море Тича със 75:85.

Тодор Тодоров: "За нас в този етап на подготовката всеки един мач е полезен, без значение бием или падаме. Важното е да успеем да извлечем нужните поуки от това нещо. Естествено, че е полезен турнирът на този етап на подготовка.

Другата седмица ще играем пак два мача на турнир в Стара Загора, надявам се да са достатъчни да се подготвим по максимално добър начин за първия мач от Северната лига.

Селекцията, не знам кое определя приключването на селекцията. Естествено е, че засега се опитваме да извлечем максимума от момчетата, които са тук. Естествено още е много рано да вземаме каквито и да е решения, изводи и т.н.

Аз мисля, че ние сме отбор, който през годината само ще се подобрява. Повечето момчета са добри като характер и аз мисля, че това ще е предпоставка за един добър колектив и за това да ни чакат по-добри неща.“