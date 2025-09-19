Един от синовете на Зинедин Зидан ще играе за националния отбор по футбол на Алжир

Лука Зидан, син на бившия френски национал и световен шампион Зинедин Зидан, смени националността си и ще играе за националния отбор на Алжир с надеждата да последва стъпките на баща си и да участва на Световно първенство, съобщава Ройтерс.

Промяната на националността на Зидан, след като игра за Франция на младежко ниво, беше одобрена от Световната футболна федерация (ФИФА) и публикувана на тяхната платформа за промяна на асоциацията.

Зидан играе за испанския втородивизионен отбор Гранада и промяната е индикация, че алжирците се стремят да добавят повече опции към вратарския си пост. Алжир е използвал четирима вратари през последната година в мачове, като Алексис Гендуз е първият избор.

27-годишният Лука е вторият от четиримата синове на Зидан, всички от които са завършили Академията на Реал Мадрид. Той изигра два мача за Реал и има опит в Ла Лига срещу Райо Валекано, но през последните четири сезона се състезаваше във втора испанска дивизия за Ейбар, а сега и за Гранада.

Зидан е играл за Франция на няколко юношески нива, включително до 20 години, което налага официална промяна на националността, за да представя Алжир. Той може да играе за северноафриканската страна заради баща си, чиито родители са от региона Кабилие в Алжир.

Очаква се Алжир да си осигури място на Мондиала през 2026 година след квалификацията срещу Сомалия следващия месец.

Зинедин Зидан спечели Световното първенство с Франция 1998, като играе важна роля в домакинския им успех, но беше изгонен на финала през 2006-а в Германия, където "петлите" загубиха от Италия.