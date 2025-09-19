Дунав ще разкрие групи по футбол във всички детски градини и училища в Русе

Футболен клуб Дунав ще продължи и надгради програмата за развитието на футбола сред подрастващите през новата учебна година, като обхване всички училища и детски градини на територията на Русе. Това съобщи за БТА директорът на детско-юношеската школа на "драконите" Мартин Цирков.

Той уточни, че вече са проведени срещи с директорите на учебните заведения, като основната идея е все повече деца да попаднат в обхвата на спортните занимания още от най-ранна детска възраст. Клубът ще предостави възможност за разкриване на групи на място в училища и детски градини за желаещите да спортуват футбол деца, което ще представлява допълнително удобство за трениращите. Заниманията се планира да бъдат два пъти в седмицата, уточниха от футболния клуб.

Инициативата започна през миналата година в седем от детските градини в община Русе.

Подготвя се повишено сътрудничество с учебните заведения и по отношение на децата, които вече тренират в школата на Дунав, включително обмен на информация между институциите за поведение, успех и други важни фактори при развитието на децата. По този начин клубът и училищата ще могат заедно да си партнират по въпроси като превенция на неблагоприятни явления при тяхното развитие, отчетоха още от щаба на "драконите".

От клуба добавиха, че отварят и прием за деца от възрастовите групи от 2010 до 2013-а година включително.

В същото време от Дунав припомниха по време на различните срещи и за програмата за безплатно посещение на мачовете на представителния мъжки отбор от организирани училищни групи и деца от различните футболни школи в града, като предложението важи за всеки един двубой през сезона. Футболните срещи на Дунав вече регистрираха изключително сериозен интерес от страна на деца и семейства, които стават все по-голям процент от редовните посетители на Градския стадион. Една от основните цели на най-голямата спортна организация в Русе е да промотира идеята за любов и грижа към родното място, съобщиха още от щаба на "драконите".