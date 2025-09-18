Спартак Плевен победи Академик Бултекс 99 на Черноморските игри във Варна и ще играе на финала на турнира

Баскетболна среща от турнира Черноморските игри:

Академик Бултекс 99 - Спартак (Плевен) - 76:95 (15:28, 17:14, 28:30, 16:23)

Спартак (Плевен) победи Академик Бултекс с 95:76 и ще играе на финала на приятелския турнир Черноморски игри, който се провежда в зала „Христо Борисов“ във Варна.

За победителите Джелай Маклауд завърши с 23 точки, а Майом Бум и Мартин Сотиров вкараха по 17 точки. За Академик Бултекс 99 Васил Бачев реализира 17 точки, а Райт Лоани добави 14 точки.

Символичните домакини от Академик Бултекс поведоха с 4:0 в началото на срещата, но тимът на Спартак отвърна с 8 поредни точки и поведе с 8:4. Около 4 минути преди края на първия период плевенчани успяха да поведат с 6 точки при 14:8. Минута и 21 секунди преди края на първата четвърт Спартак дръпна с 10 точки при 23:13 и взе първата част с 28:15. В началото на втората четвърт и двата отбора допускаха грешки, но символичните домакините бяха по-точни в стрелбата и вкараха за две минути и половина 5 срещу нула точки и намалиха пасива си на 8 пункта - 20:28. Почти в средата на периода Академик Бултекс 99 намали пасива с до 5 точки - 25:30. Последваха силни минути на играчите на Спартак, които с добра игра в защита отново натрупаха преднина от повече от 10 точки при 42:30, 1:20 минути преди почивката. На полувремето резултатът бе 42:32 за плевенския тим.

Спартак започна отлично третата част и набързо вкара 11 срещу 3 точки и поведе с 18 точки при 53:35. Пловдивчани отвърнаха със 7 поредни точки и намалиха изоставането си на 11 точки - 42:53. Символичните гостите успяваха да поддържат преднина от 10 и повече точки и преди последната част водеха с 12 точки - 72:60. През последния период плевенският тим поддържаше комфортна преднина, не допусна обрат и спечели мача с 95:76.

Във втория мач от програмата днес домакините от Черно море Тича ще играят срещу отбора на Шумен.

Утре е финалът на турнира и срещата за третото място.