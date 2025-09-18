Над 400 артикула и вещи на спортни легенди представя изложба в Ямбол. Експозицията беше открита тази вечер в културно-информационния център "Безистен". Тя е подготвена от Асоциация "Докосни дъгата", основана от Денислава Ангелова. В Ямбол изложбата може да бъде разгледана през следващите седем месеца.

На събитието присъстваха заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, почетният консул на Италия Джузепе де Франческо, златната олимпийска медалистка по художествена гимнастика Мадлен Радуканова, абсолютната световна шампионка (2014) по художествена гимнастика Ренета Камберова, джудистът Божидар Темелков, кметът на Ямбол Валентин Ревански и заместникът му Енчо Керязов.

В изложбата са показани оригинален екип на баскетболната легенда Майкъл Джордан и щафетната палка, с която лекоатлетът Карл Люис печели рекорди на олимпийски игри. Подредени са и експонати на футболни величия като Джанлуиджи Буфон, Майкъл Оуен, четирикратният носител на Лига Европа Бето Пимпарел и легендата на Цървена Звезда и Милан Деян Савичевич.

Сред богатата експозиция се открояват кътовете на легендите в европейския и световния футбол Христо Стоичков и Димитър Бербатов, българската супер звезда в тениса Григор Димитров и олимпийският, световният и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Посетителите могат да видят и оригинален олимпийски факел от Зимните олимпийски игри в Торино 2006.

Подредени са още експонати, предоставени от световни, олимпийски и европейски шампиони, прославили България в различни спортове - Армен Назарян, Божидар Андреев, Ивет Горанова, Матей Казийски, Петър Лесов, Детелин Далаклиев, Станимира Петрова, Боряна Калейн, Биляна Дудова, Габриела и Стефани Стоеви, и още десетки български спортни легенди.

"Тази изложба ни връща към златните страници на българския спорт. И ни напомня, че тези постижения не са само поглед към миналото, но и инвестиция в бъдещето. Те ни напомнят за онези славни моменти, изкарани с много пот, дух на уникален хъс и желание да прославиш страната си", каза при откриването на изложбата заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов.

"Ще видите много интересни експонати, които показват изключителна воля, труд, отдаденост и чест. И това е националният ни характер - на нас българите и на нашите спортисти", заяви основателят на Асоциация "Докосни дъгата" Денислава Ангелова. По думите ѝ изложбата отправя специално послание към децата и младите.

"Сигурен съм, че тази изложба ще има огромно влияние върху младите хора, наистина да видят примера на високия дух и борбеност, как с труд всичко се постига. Радвам се, че има експонати на спортисти на световно ниво", посочи зам.-кметът на Ямбол Енчо Керязов.

Сред официалните гости на откриването на изложбата бяха също почетните граждани на Ямбол - световната шампионка по лека атлетика Тотка Петрова и световната и европейска шампионка по акробатика Маргарита Моллова. Те също участват в изложбата със свои експонати, както и зам.-кметът Енчо Керязов.

Изложбата е първото от поредицата събития, с които петвековната каменна сграда на ямболския Безистен – паметник на културата от национално значение, отбелязва 10 години от превръщането си в културно-информационен център.