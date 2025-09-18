Тимът на Великобритания продължава на полуфиналите на отборния турнир по тенис за жени "Били Джийн Кинг Къп"

site.btaТимът на Великобритания продължава на полуфиналите на отборния турнир по тенис за жени "Били Джийн Кинг Къп"
Тимът на Великобритания достигна до полуфиналите на отборния турнир по тенис за жени "Били Джийн Кинг Къп" след победа над Япония с 2:0 успеха в Шънчжън (Китай).
Сонай Картал и Кейти Боултър донесоха успеха на състава, след като спечелиха мачовете си на сингъл. Картал, която достигна до четвъртия кръг на "Уимбълдън" за първи път тази година, даде преднина на Великобритания с победа с 6:3, 7:6(4) над Ена Шибахара.
Надеждите на Япония за спасяване на мача паднаха върху плещите на Моюка Учиджима, но тя не можа да се справи с Боултър, която постигна комфортна победа с 6:2, 6:1 за 68 минути.
"Много съм щастлива, че продължаваме напред и е хубаво да имаме британски фенове тук. Много съм доволна. Отборът заслужава да бъде тук и се надяваме, че можем да стигнем до финала", коментира Боултър след победата.
На полуфиналите Великобритания ще играе с тима на САЩ, който по-рано днес елиминира Казахстан с 2:1. Другата полуфинална двойка е Италия и Украйна, а срещите са в петък и в събота.
