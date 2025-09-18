Спортният арбитражен съд нареди на бразилския футболист Дани Алвеш да плати обезщетение на мексиканския Пумас

Спортният арбитражен съд (КАС) нареди на бразилския футболист Дани Алвеш да плати обезщетение на мексиканския Пумас във връзка с делото за сексуално посегателство, съобщиха от клуба.

През 2023-а Пумас прекрати договора на бразилеца, след като той влезе в затвора по обвинения в сексуално посегателство. През май 2024 година Камарата за разрешаване на спорове на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) разпореди на мексиканския клуб да плати обезщетение на Алвеш за предсрочното прекратяване на договора му.

"КАС се произнесе в полза на клуба, като отмени решението на ФИФА от 15 май 2024 година и издаде ново решение, което, освен че потвърди законността на прекратяването на договора, разпореди на Алвеш да плати сума, надвишаваща установената от ФИФА, като обезщетение за причинените на клуба щети", се казва в изявление на Пумас.

42-годишният Алвес премина в Пумас през юли 2022 година. Преди това е играл за бразилските Баия и Сао Пауло, италианския Ювентус, френския Пари Сен Жермен и испанските Севиля и Барселона. Защитникът е един от най-успешните футболисти в историята с 43 трофея в кариерата си. Алвес е спечелил шест титли в първенството на Испания, две във Франция, една в Италия, три е Шампионската лига, две от Купата на УЕФА и три Суперкупи на УЕФА, припомня ТАСС.

С бразилския национален отбор той има две Купи на конфедерациите (2009, 2013), две титли от Копа Америка (2007, 2019), а също така стана олимпийски шампион (2021).

През март Алвес беше оправдан по обвиненията в сексуално посегателство.