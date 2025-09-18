Подробно търсене

Денислава Глушкова беше елиминирана във втория кръг на турнир по тенис в Сърбия

Димитър Вельов
Денислава Глушкова Снимка: БТА, архив
Куршумлийска Баня, Сърбия,  
18.09.2025 14:08
Българката Денислава Глушкова беше елиминирана във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Курмушмийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

Глушкова загуби от бразилката Габриела Се с 3:6, 6:7(4) след малко повече от два часа и половина игра.

21-годишната софиянка на два пъти пропиля пробив аванс в началото на мача, след което загуби четири поредни гейма, а с това и първия сет. Във втората част тя дръпна с 3:0, а след това водеше и с 4:2, но отново не успя да задържи преднината си. В последвалия тайбрек Се направи триумфира след серия от три последователни разигравания.

