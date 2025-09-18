Бен Шелтън няма да участва на турнира по тенис в Токио

Американският тенисист Бен Шелтън, шести в световната ранглиста, няма да участва в турнира по тенис ATP-500 в Токио, Япония. Това беше обявено в социалните мрежи от испанския журналист Хосе Моргадо.

Причината за оттеглянето му от състезанието е контузия на рамото, получена по време на US Open 2025. В Ню Йорк Шелтън се оттегли по време на мача си от четвъртия кръг срещу французина Адриан Манарино (53-ти в ранглистата) с резултат 6:3, 3:6, 6:4, 4:6.

Турнирът в Токио ще се проведе от 24 до 30 септември. Миналата година Шелтън стигна до четвъртфиналите, където загуби от Артур Фис. Французинът е настоящият шампион на турнира. Сред 10-те най-добри играчи, играещи в Япония тази година, са номер едно в света Карлос Алкарас и номер пет Тейлър Фриц.