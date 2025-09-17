Кевин Дюрант е готов да играе за отбора на САЩ на Олимпийските игри през 2028 година

Кевин Дюрант обяви готовността си да играе за отбора на САЩ на Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис.

36-годишният баскетболист, двукратен шампион на Националната баскетболна асоциация (НБА), който от новия сезон ще играе за Хюстън Рокетс, няма против да поведе американците към поредно олимпийско злато, ако се намира в добра кондиция.

"Дали ще играя на Олимпийските игри през 2028 г.? Да, ако все още съм аз. Нямам нужда от подаяния като ветеран от типа на "Седни на пейката и вземи петата си титла“, каза Дюрант, цитиран от Fadeaway World.

Кевин Дюрант е четирикратен олимпийски шампион (2012, 2016, 2020, 2024) и победител на Световното първенство в Турция (2010).

Той дебютира в НБА през 2007 г. През това време Дюрант игра за клубове като Оклахома Сити Тъндър, Голдън Стейт Уориърс и Бруклин Нетс. Американецът играе за Финикс от 2023 г.