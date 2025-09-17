Мартин Русков: "Голямата ми мечта е да заслужа място в националния отбор на България"

Централният защитник на Локомотив (Пловдив) Мартин Русков прави много силен дебютен сезон в българския футболен елит и дава заявка за място в националния отбор.

24-годишният Русков, който е юноша на Лудогорец, беше привлечен на "Лаута" през това лято от Беласица (Петрич) с добър опит и около 100 мача във втория ешелон.



Той бързо се утвърди като ключова фигура в отбраната на "смърфовете" и беше титуляр във всичките осем мача от Първа лига, в които железничарите" допуснаха едва пет гола и делят третото място във временното класиране с 16 точки, на точка от втория Лудогорец и на 3 зад лидера Левски.



Русков реализира и първи гол за "черно-белите" при успеха с 2:1 над Спартак във Варна в края на август.



"Когато разбрах, че има сериозен интерес към мен от Локомотив, бях много радостен. Бях изиграл 100 мача в Б група, надявах се, но не очаквах оферта от толкова голям клуб и затова бях много щастлив. Сбъдна ми се мечтата да играя в елита, но аз затова съм работил толкова години. Трябва да кажа, че футболът в Б група малко се подценява, но там има доста момчета с добри качества, които ако получат шанс, със сигурност могат да докажат, че заслужават да играят на най-високо ниво. Радвам се, че при мен се получи", коментира Русков в интервю за БТА.



"Не познавах лично никого в съблекалнята на Локомотив, но ме приеха много добре и успях да се адаптирам доста бързо. Много ми помогнаха и новите ми съотборници, най-вече Митко Илиев, Ефе Али, Иво Иванов, Пепи Андреев...", допълни той.



Русков изгради много бързо солидна двойка в центъра на отбраната с друго ново попълнение Лукас Риян.



"Лукас е много добър футболист и е доста интелигентно момче. Той дойде по-късно, но си паснахме отлично. Преди дебютния му мач срещу ЦСКА (б.а. победа с 1:0) го дръпнах и му обясних някои думи на български, с които да си помагаме на терена. Той много бързо възприе всичко и се разбираме чудесно", каза Русков.



Локомотив стартира отлично сезона и няма загуба след първите осем кръга в шампионата.



"Нямаме конкретни цели, но със сигурност гоним максимално предно класиране. Усещаме, че сме в добра форма и във всеки мач играем за победа. Тук сме се събрали доста амбициозни момчета и ние сами си поставяме високите цели. Искаме винаги да бием", заяви защитникът.



Русков има мачове за юношеските национални отбори на България до 16 и до 18 години, а със солидното си представяне от началото на сезона показва, че заслужава и място в мъжката селекция на "трикольорите".



"Играл съм за юношите на България до 16 и до 18 години. Чувството да носиш националния екип е уникално. Чувстваш се горд, но в същото време е и много отговорно. Знаеш, че нямаш право на грешна стъпка. Стараеш се да играеш максимално добре, защото представяш страната си", каза Русков.



"Естествено голямата ми мечта е един ден да играя в мъжкия национален отбор. Затова тренирам и се трудя здраво всеки ден. Надявам се да получа този шанс. Знам, че трябва във всеки мач да се раздавам максимално, за да покажа, че заслужавам да стигна и до националната селекция", допълни той.



Добрите изяви на Русков вече предизвикаха и интереса на чуждестранни клубове и вече е наблюдаван от скаути, работещи за клубове в Германия и Полша.



"Поласкан, че има интерес от чужбина за мен, но в момента съм изцяло концентриран върху Локомотив и върху това да помогна на отбора да постига победи с добри игри и сухи мрежи. Нормално е следваща крачка да е зад граница, но за всичко си има време", каза Русков.