Футболният Дунав очаква заселен интерес към предстоящия мач с Черноморец (Бургас) в Русе, билетите са в продажба

Очаква се изключително засилен интерес към срещата на Дунав с Черноморец (Бургас) в Русе, съобщиха от щаба на "драконите".

Мачът от деветия кръг на Втора лига е на 20 септември, събота, от 19:00 часа. Българският футболен съюз определи за главен съдия Стилян Стоянов Колев с асистенти Александър Христов Апостолов и Борислав Борисов Борисов. Билетите за двубоя са вече в продажба. Те могат да бъдат закупени онлайн на платформата fan.fcdunav.bg и във фен магазина на входа на зала "Дунав" на улица "Околчица" 6, уточниха от русенския клуб.

От Дунав припомниха, че децата до 12 години, както и момчетата и момичетата от всички футболни школи в града влизат безплатно на домакинствата на отбора.

В осмия кръг отборът, воден от старши треньора Георги Чиликов, победи като гост Пирин в Благоевград с 3:1 и заема второ място във временното класиране с актив от 19 точки, изоставайки с две от лидера Фратрия (Варна), но и с мач по-малко. Успехът беше посветен на русенските фенове, които пропътуваха разстоянието до Югозападна България, за да подкрепят своите любимци.

"Идва ред да напълним Градския стадион в Русе. Препоръчваме да закупите своя билет предварително", заявиха още от Дунав.