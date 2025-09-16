Канада, Нидерландия и Сингапур ще организират дебютните си спринтове от Формула 1 през следващия сезон

Канада, Нидерландия и Сингапур ще приемат дебютните си спринтови състезания от Формула 1 през следващия сезон, съобщава агенция Ройтерс. Трите писти се присъединяват към тези в Китай, Маями и Великобритания, които също ще организират 100-километрови състезания през 2026.

Спринтовете по традиция се организират в събота, преди традиционната неделна надпревара. Те носят точки на пилотите в топ 8.

Шанхай и Маями ще приемат спринтове в трета поредна година, а Силвърстоун ще организира първото си състезание на къса дистанция от 2021. Именно тогава бе и дебютният сезон за новия формат. Бразилското трасе "Интерлагос" в Сао Пауло, което пък правеше спринтове неизменно от 2021, преминава в традиционен формат заедно с Белгия, Остин в САЩ и Катар.

Нидерландският "Зандвоорт", домакинско състезание на четирикратния шампион Макс Ферстапен, ще прекрати участието си във Формула 1 след 2026. Включването на Сингапур също е изненадващо, тъй като това е нощно състезание, а и по традиция градската писта "Марина Бей" няма много опции за изпреварвания.

"Спринтовете продължават растежа си, увеличават позитивното си влияние върху Формула 1 и популярността си. Благодарение на този формат имаме четири ключови състезания, вместо две. Така всеки ден има още повече екшън за фенове, телевизии и промоутъри. Всичко това води до повече хора по трибуните и увеличен телевизионен интерес", заяви изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали, цитиран от Ройтерс.

"Сезон 2026 ще предложи нова ера в регулациите, така че спринтовете на три нови места имат потенциала да увеличат драмата в шампионата", каза още той.