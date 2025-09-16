Подробно търсене

Ботев Пловдив отнесе глоба от 3000 лева за навлизане на публиката на терена

Мирослав Димитров
Ботев Пловдив отнесе глоба от 3000 лева за навлизане на публиката на терена
Ботев Пловдив отнесе глоба от 3000 лева за навлизане на публиката на терена
Снимка: Боян Ботев/БТА
София,  
16.09.2025 17:41
 (БТА)

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС:

8-ми кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения – 36 състезатели

Със спиране от състезателни права              ССП    лв.
Ивайло Иванов        Локомотив Пловдив     1         300
Райън Бидунга         Локомотив София         1         250
Антон Иванов           Добруджа Добрич       1         300

8-ми кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения –  Служебни лица         ЖК      лв.
Милован Сикимич    ЦСКА София               -          300
Асен Терзиев           Септември София        -         300

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За навлизане на публика на терена след края на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. В, предложение 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 3000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлена факла на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

8-ми кръг ВПФЛ /Mr Bit/

С предупреждения – 39 състезатели

Със спиране от състезателни права    ССП   лв.
Ебенезер Симонс    Локомотив ГО       1        150
Петър Вуцов            Миньор Перник     1         125

8-ми кръг ВПФЛ /Mr Bit/

С предупреждения –  Служебни лица    ЖК     лв.
Ангел Червенков        Миньор Перник    -         100
Христо Арангелов      Пирин Бл              -         200
Антонио Кантарев      Хебър                  -         75
Владимир Манчев      ЦСКА                   -         150

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Черноморец" гр. Бургас с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Севлиево" гр. Севлиево с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За хвърлени димки на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК "Севлиево" гр. Севлиево с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Пирин" гр. Благоевград с имуществена санкция в размер на 250 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 150 лева.     

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:00 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация