Ботев Пловдив отнесе глоба от 3000 лева за навлизане на публиката на терена

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС:

8-ми кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения – 36 състезатели

Със спиране от състезателни права ССП лв.

Ивайло Иванов Локомотив Пловдив 1 300

Райън Бидунга Локомотив София 1 250

Антон Иванов Добруджа Добрич 1 300

С предупреждения – Служебни лица ЖК лв.

Милован Сикимич ЦСКА София - 300

Асен Терзиев Септември София - 300

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За навлизане на публика на терена след края на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. В, предложение 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 3000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлена факла на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

8-ми кръг ВПФЛ /Mr Bit/

С предупреждения – 39 състезатели

Със спиране от състезателни права ССП лв.

Ебенезер Симонс Локомотив ГО 1 150

Петър Вуцов Миньор Перник 1 125

С предупреждения – Служебни лица ЖК лв.

Ангел Червенков Миньор Перник - 100

Христо Арангелов Пирин Бл - 200

Антонио Кантарев Хебър - 75

Владимир Манчев ЦСКА - 150

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Черноморец" гр. Бургас с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Севлиево" гр. Севлиево с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За хвърлени димки на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Севлиево" гр. Севлиево с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Пирин" гр. Благоевград с имуществена санкция в размер на 250 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 150 лева.