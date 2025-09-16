Защитаващият титлата си на 110 метра с препятствия Грант Холоуей не успя да достигне до финала в дисциплината на Световното първенство

Олимпийският шампион Грант Холоуей не успя да премине през полуфиналите на 110 метра с препятствия на световното първенство по лека атлетика в Токио, което гарантира, че в дисциплината ще има нов шампион.

27-годишният американец спечели последните три световни титли за шест години, но завърши едва шести с 13,52 секунди в силно оспорван трети полуфинал, спечелен от ямаеца Тайлър Мейсън.

13,12 секунди на Мейсън беше най-доброто време от трите полуфинала, пред световния лидер Кордел Тинч от САЩ (13,16) и японеца Рашид Муратаке (13,17).