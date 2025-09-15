Олимпийският шампион на 1500 метра Хокър е дисквалифициран на световното първенство

Олимпийският шампион в бягането на 1500 метра Коул Хокър от САЩ беше дисквалифициран от състезанието на световното първенство по лека атлетика в Токио, след като се сблъска на финалната права на полуфиналите в дисциплината.

.

Хокър беше притиснат от вътрешната страна, без да има къде да отиде - точно както беше на олимпийския финал преди година. Той видя малка пролука и се втурна през двама съперници, дори се обърна леко настрани, за да премине и завърши втори.

"Беше тясно, търсех всякаква пролука, която можех да намеря“, каза Хокър след състезанието.

"Опитах се да премина възможно най-чисто, но знаех, че всички ще идват отзад много бързо. Бях малко в капан там. Бил съм в тази позиция няколко пъти преди и просто се опитах да запазя спокойствие.“ Доверявам се на инстинктите си и просто се опитвам да се справя възможно най-добре", каза още лекоатлетът.

В този случай инстинктите му не се оказаха верни и жалбата на американския отбор беше отхвърлена.

Нидерландецът Нилс Ларос се класира с най-добро време за финала в сряда.