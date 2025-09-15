Шефът на Обиколката на Испания заклейми протестиращите с палестински знамена, заради които колоездачното състезание не успя да завърши

Генералният мениджър на Обиколката на Испания Хавиер Гийен говори пред медиите ден след проваления финал в 80-ото издание на "Вуелтата".

Третото най-голямо колоездачно състезание в света не завърши по план, след като стотици протестиращи с палестински знамена попречиха на участниците да стигнат до финалната линия. Гневните реакции на тълпата бяха насочени срещу отбора на Израел-Премиър Тех - отбор, който официално не е спонсориран от израелската държава.

Заради невъзможността финалният етап да бъде изпълнен, организаторите трябваше да отменят и предвидената церемония по награждаване, а самите участници направиха импровизирана такава на паркинг до един от парковете в Мадрид. За победител бе обявен лидерът в генералното класиране Йонас Вингегор от Висма-Лийз а байк.

"Искам да изразя съжалението си за случилото се, но най-вече искам да заклеймя това, което се случи във финалния етап на "Вуелтата", каза Гийен на пресконференция. Кадрите от случилото се сами говорят за това, което стана, и аз го намирам за напълно недопустимо.

След сблъсъци с полицията двама души бяха арестувани, а 22-ма полицаи са с различни наранявания.

"Три километра преди финала имаше инвазия на протестиращи на пътното платно. Стигна се до падане на състезатели на земята. Това постави под опасност здравето на състезателите", добави Гийен.