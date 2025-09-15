България се изкачи с три места в световната ранглиста след победите над Германия и Словения на Световното първенство по волейбол

Националният отбор на България вече е на 12-о място в световната ранглиста по волейбол, като започна на 15-а позиция преди старта на Световното първенство във Филипините. Победите над Германия и Словения, които са пред тима в подреждането донесоха над 29 точки на тима на Джанлоренцо Бленджини, който по този начин изпревари отборите на Иран, Сърбия и Турция, които бяха с по-предни позиции.

Чистият успех срещу Германия донесе на българския тим 16,65 точки, а петгеймовата победа над Словения - 12,65 точки. Така с актив от 232,19 България вече не е далеч от челната десетка, като в момента изостава с 14 точки от Куба и с 21 от Германия, което може се промени още до края на турнира.

В световното ранглиста води тимът на Полша пред отборите на Италия, Бразилия и Франция.