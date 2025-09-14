Подробно търсене

Световният вицешампион Рами Киуан: „Искам и ще бъда най-добрият!“

Боян Денчев
снимка: БТА
Ливърпул,  
14.09.2025 14:20
 (БТА)

Рами Киуан няма да се задоволи с второто място в света. 25-годишният ни национал е твърдо решен финалът в Ливърпул да бъде само етап към реализиране на голямата цел – да е номер 1 на планетата.

„Въпреки че до момента това може би е най-голямото ми постижение на ринга, не мога да скрия факта, че си тръгвам от Ливърпул с доза неудовлетворение. Искам да съм най-добрия и ще бъда, сигурен съм в това. На крачка от крайната цел, но грешките са, за да се учим от тях. Въпреки всичко това е голям успех и заслуги за него нямам само аз. Благодаря на целия екип от хора, който беше част от това, на ръководството на федерацията, на треньорите, на целия щаб, близките и приятелите ми. Както и на всички, които ме подкрепят през годините“, заяви Рами от Ливърпул.

За Рами това е втори медал от голямо първенство при мъжете в неговата кариера. През миналата година той стана европейски шампион, а на Олимпийските игри в Париж бе на крачка от почетната стълбичка, заемайки пето място.

/БД/

