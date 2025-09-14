Американецът Терънс Крауфорд стана абсолютен световен шампион в супер средна категория на професионалния бокс

Американецът Терънс Крауфорд спечели титлата абсолютен световен шампион по бокс в категория до 76.2 килограма. В 12-рундов двубой, който се проведе в Лас Вегас (САЩ), той победи мексиканеца Канело Алварес с единодушно решение на съдиите. На двубоя присъстваха 70 482 души, което се превърна в нов рекорд за посещаемост на "Алиджиънт Стейдиъм".

И тримата съдии дадоха победата на Крауфорд - 115:113, 115:113, 116:112.

37-годишният американец заслужи поясите на Световния боксов съвет (WBC), Световната боксова асоциация (WBA), Световната боксова организация (WBO) и Международната боксова федерация (IBF). Той беше удостоен и с първия в историята пръстен на абсолютния световен шампион на WBC.

Крауфорд остава непобеден на професионалния ринг с 42 победи (31 с нокаут). Той държи рекорда за най-дългата победна серия сред настоящите световни шампиони. Американецът дебютира в категория до 76,2 кг и стана световен шампион в пета теглова категория. Той спечели пояси в престижни версии в категориите до 61,23 кг, 63,5 кг, 66,68 кг и 69,9 кг, стана и абсолютен световен шампион в трета категория, след като преди това събра всички пояси от престижните версии в категориите до 63,5 кг и до 66,68 кг.

Крауфорд стана първият боксьор в историята, спечелил титлата абсолютен световен шампион в три теглови категории, когато броят на професионалните версии се разшири до четири. Той притежаваше титлата световен шампион на WBO в категория до 66,68 кг от 2018 до 2024 година, защитавайки я седем пъти, пише ТАСС.

35-годишният Алварес не успя да защити световните си титли на WBC и WBA за девети път, титлата си на WBO за седми път и титлата си на IBF за първи път. Миналата година мексиканецът беше лишен от абсолютната световна титла, след като IBF му отне пояса заради отказа да направи задължителна защита срещу кубинеца Уилям Скул.