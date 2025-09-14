Националите по плуване провеждат лагер на Белмекен преди Европейско първенство на малък басейн в Полша

Националният отбор по плуване провежда ежегодния си лагер през месец септември на високопланинската база Белмекен преди последните състезания за сезона.

Мениджърът на тима Кристиян Минковски е доволен като цяло от представянето на българските плувци след първите два цикъла на годината и каза, че много голям резерв на спортистите е мотивацията, както в тренировъчния процес, така и по време на състезанията. Затова Българска федерация плувни спортове е насочила усилията си в тази посока.

За предстоящото Европейско първенство в малък басейн в Люблин (Полша) от 2 до 7 декември, Минковски заяви, че очаква финали, полуфинали и лични постижения.

Най-добрият плувец Петър Мицин е доволен от представянето си през годината до момента. Той каза, че изключва всички разсейващи фактори и изцяло се концентрира върху предстоящите състезания.

Мицин добави, че е много доволен от подкрепата на БФПС и има отлични отношения с ръководството.

Личният му треньор Николай Вакареев заяви, че той е много добър в подводната част при провеждане на състезателно плуване, което е негов плюс и се надява, че на Европейското първенство ще се представи добре и ще има призово класиране.