Меси пропусна дузпа, а Интер Маями загуби гостуването си на Шарлът

site.btaМеси пропусна дузпа, а Интер Маями загуби гостуването си на Шарлът
Интер Маями с Лионел Меси в състава си загуби с 0:3 от тима на Шарлът в мач от редовния сезон на МЛС на САЩ и Канада. Аржентинската звезда пропусна дузпа при резултат 0:0, като юношата на Барселона се опита технично да преодолее вратаря, който обаче разгада намеренията и спаси. В герой за домакините се превърна Идан Гурно, след като се отчете с хеттрик.
Поражението свали Интер Маями до осмото място в Източната конференция, което е извън зоната на директния плейоф. Отборът на Дейвид Бекъм има четири мача, които тепърва трябва да изигра.
Старши треньорът Интер Маями Хавиер Масчерано започна двубоя с всичките си звезди в лицето на Лионел Меси, Жорди Алба, Серхио Бускетс и новото попълнение Родриго Де Пол.
Единствен в игра не се появи Луис Суарес, който все още изтърпява наказание заради ексцесиите по време на финала от Купата на лигите на Северна Америка.
/БД/
