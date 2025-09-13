Подробно търсене

Тенисистите Иван Иванов и Александър Василев посетиха Пловдивската митрополия

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
13.09.2025 17:42
 (БТА)

Българските тенисисти Иван Иванов и Александър Василев посетиха Пловдивската митрополия след участието си в купа "Дейвис". Те бяха посрещнати от пловдивския митрополит Николай, от министъра на спорта Иван Пешев, от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и от кмета на Пловдив Костадин Димитров. 

"Спортът изисква аскетизъм, подобно на църквата. Спортът е свързан с дисциплина, висок морал, съзнание и благословен е всеки, който се състезава по правилата", каза митрополитът. Той подари на младите спортисти икони на Исус Христос и библии. 

Кметът на Пловдив подари на Иванов и Василев по един български трибагреник, плакети на общината и картини. Той им връчи от името на Община Пловдив и Българската федерация по тенис по 10 000 лева. 

"Без Господ нищо не може да се направи. Прекръстваш се и излизаш на корта. Това беше най-хубавият финал - гледаш и във всички случаи се радваш", каза Бойко Борисов.

Иванов и Василев са в Пловдив за участието си в Световна група I на Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. 

