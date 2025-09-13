Джаксън: „Надявам се Байерн да изиграе добър мач и да победи Челси“

Нападателят на Байерн Николас Джаксън отбеляза след труден трансфер от Челси, че очаква да спечели мача от Шампионската лига срещу лондонския отбор.

„Много съм щастлив да съм тук и да тренирам с отбора. Познавам няколко играчи и очаквам с нетърпение мачовете. Разбира се, играя като деветка, но мога да играя и като втори нападател. Просто искам да помогна на отбора и да играя за треньора и клуба. Все още не разбирам разликата между Бундеслигата и Висшата лига, защото все още не съм играл тук.

Моят трансфер? Имаше трудни моменти, но бях абсолютно сигурен, че ще остана, защото това е мястото, където исках да бъда. Вече говорих с треньора и ръководството на клуба. Щастлив съм, че съм тук. Мачът срещу Челси следващата сряда? Ще се радвам много да видя приятелите и съотборниците си от Челси. Надявам се Байерн да изиграе добър мач и да спечели“, отбеляза Джаксън.

В края на летния трансферен прозорец, Челси искаше да анулира наема на Джаксън в Байерн заради контузията на Лиъм Делап, въпреки предварителните споразумения, но играчът настоя за трансфера.