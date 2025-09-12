С откриване на „Кът на славата“ ще започне тържеството, посветено на 80 години организиран баскетбол в Разград. Празничното събитие се организира от Община Разград и баскетболен клуб Лудогорец и ще се проведе утре в спортна зала „Абритус“, съобщи на пресконференция кметът на Общината Добрин Добрев.

По думите му, се очаква празникът да бъде уважен от около 120 баскетболисти от различни поколения.

В 15:00 часа във фоайето на залата ще бъде открит „Кът на славата“ със спомени за паметните моменти от историята на разградския баскетбол. 15 минути по-късно ще се проведе демонстративен мач с участието на най-малките баскетболисти в града. След това започва церемония по награждаване на заслужили ветерани, треньори и деятели на баскетбола в Разград. Те ще получат юбилейни фланелки и купи от организаторите на събитието. Предвидени са и награди от Българската федерация по баскетбол, чийто председател Георги Глушков се очаква да присъства на честването, каза Добрев.

В 16:00 часа ще започне демонстративен мач с участието на бивши и настоящи баскетболисти от баскетболен клуб Лудогорец. В програмата ще участват и формации от Центъра за работа с деца, допълни кметът.