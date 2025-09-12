Валери Атанасов: На ринга ще покажа това, което съм подготвил за моя опонент

Опитният български състезател в смесените бойни изкуства Валери Атанасов каза, че е приготвил изненади за бразилския си опонент Мигел Порто, но ще ги разкрие на ринга в утрешния ден.

Атанасов и Порто ще се бият един срещу друг в специалната галавечер SENSHI 28 Grand Prix в курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена". Техният мач в категория до 95 килограма ще бъде във версия KWU Open и ще бъде единственият от цялата гала, който няма да бъде типичен кикбокс сблъсък, каквито са другите срещи от версията KWU Full Contact.

"За мен е изключително удоволствие да присъствам на SENSHI 28 пред родна публика и да покажа на какво съм способен. Голяма мотивация е за мен, че ще бъда подкрепян от най-близките ми хора - моите приятели и моето семейство", каза 36-годишният варненец пред БТА.

"Сега не искам да издавам какво съм приготвил за моя опонент. Това ще го покажа утре на ринга. Не съм си поставял конкретна цел как да спечеля мача. Мен ме интересува накрая моята ръка да бъде вдигната", добави той.

Относно плановете си за бъдещото, боецът намекна, че има вариант отново да се бие в чужбина.

"Докато се чувствам добре, смятам да продължавам да играя. Дали ще бъде тук или в чужбина, това още не мога да кажа. Но имам договор и с чуждестранна верига", разкри Атанасов.

Освен Валери Атанасов, публиката на SENSHI 28 ще може да види и още един българин. Това е Константин Стойков, който ще има за съперник бразилеца Петрос Натан де Фрейтас.