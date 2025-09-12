Нюкасъл ще бъде без две от новите си попълнения Йоан Уиса и Джейкъб Рамзи срещу Уулвърхямптън

Отборът на Нюкасъл ще бъде без новия си нападател Йоан Уиса и без халфа Джейкъб Рамзи в мача срещу Уулвърхямптън от Висшата лига в събота. Това съобщи мениджърът на тима Еди Хау. Уиса е получил контузия на коляното на мач на ДР Конго по време на паузата в първенствата, докато Рамзи има травма на глезена и ще отсъства до месец октомври.

"Уиса усеща болка то контузията, която е получил точно преди да напусне терена в мача със Сенегал", каза Хау за крилото, който бе привлечен от Брентфорд в последния ден от трансферния прозорец.

Мениджърът не знае дали африканецът ще бъде на линия за мача с Барселона в Шампионската лига на 18 септември. Джейкъл Рамзи бе контузен на мача с Лийдс в края на август. "Глезенът му се поду на полувремето и трябваше да излезе. За съжаление мисля, че ще отсъства до следващата пауза за националните отбори, това е неприятно", смята треньорът.

Еди Хау обаче ще може да разчита на германския централен нападател Ник Волтемаде. "Той има супер характер, спокоен е, тренира с нас и се чувства като риба във вода. Това показва качествата му. Доволен съм от начина, по който се интегрира", заяви Хау. Бившият голмайстор на Щутгарт бе привлечен за сума между 75 и 90 милиона евро, според различните оценки на медиите във Великобритания и Германия.

"Беше труден период, но и да се надяваме - ползотворен. Само времето ще покаже дали сме прави. Сега приоритетът ни е да играем хубав футбол. Нищо не ни разсейва извън терена и сме доволни", отговори Еди Хау за рекордния трансфер на Александър Исак, което позволи на Нюкасъл да купи последните си две попълнения.