Нападателят Юсуфа Мукоко разкри, че темата с възрастта му е носила сериозни проблеми

Футболистът на датския Копенхаген Юсуфа Мукоко не крие, че е имал сериозни проблеми в кариерата си до момента, свързани със съмненията относно възрастта му.

В миналото се появяваха различни информации, че 20-годишният Мукоко е по-възрастен, отколкото официално се твърди.

Всичко започна, когато той попадна в медийните заглавия, отбелязвайки голове при подрастващите, като продължи след дебюта му като 16-годишен в мъжкия отбор на Борусия Дортмунд, а две години по-късно за германския национален тим.

През лятото Мукоко напусна Борусия Дортмунд за постоянно, след престой под наем във френския клуб Ница, като сега играе в датския ФК Копенхаген.

Нападателят разкри в интервю за датската телевизия TV2 преди мача от първенството срещу Брондби в събота, че дори е плакал в определени моменти.

"Плачех и си мислех - "Как да се измъкна от това" и "Кога ще стане по-добре?", заяви Юсуфа Мукоко и продължи:

"Много хора биха казали просто - "Всичко е наред", когато са преживявали труден период. Но аз искам да говоря за това открито. Понякога трябва да се научиш да поискаш за помощ."

Миналата година документален филм показа акт за раждане, в който бяха посочени предполагаемата възраст и истинска фамилия на Мукоко. От Борусия Дортмунд опровергаха твърденията няколко пъти, като се позоваха и на официални документи от германските власти.

Юсуфа Мукоко каза още, че е изненадан как някои хора "правят всичко, за да привлекат внимание. Хората винаги се опитват да открият нещо за мен и след това да напишат история за това".

"В крайна сметка не ме интересува. Те просто могат да продължат. Може би един ден ще направя собствен документален филм", коментира още футболистът.