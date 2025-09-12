Жоао Мендес, синът на бразилската легенда Роналдиньо, подписа едногодишен договор с Хъл Сити, съобщиха от клуба от Чемпиъншип.

20-годишният футболист е израснал в младежкия отбор на Барселона, преди да премине в Бърнли през 2024-а. Той игра редовно за отбора до 21 години, но беше освободен по-рано тази година.

Сделката включва опция за едногодишно удължаване, уточнява агенция Ройтерс.

"Мисля, че е добре да можеш да играеш различни стилове футбол. В Бразилия е един стил, в Испания е друг, а в Англия е още по-различен, така че това допълва играта ти, ако си играл на различни места", каза Мендес в изявление.

Бившият играч на Барселона Роналдиньо, който спечели Световното първенство с Бразилия през 2002 година и взе "Златната топка" през 2005, публикува снимка на Мендес, държащ фланелка на Хъл Сити, в Инстаграм с надпис: "Успех в новия ти клуб и предизвикателство, сине мой".