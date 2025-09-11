Постекоглу: "Знаех за решението на Тотнъм далеч преди финала"

Ангелос Постекоглу е знаел за уволнението от английския футболен клуб Тотнъм далеч преди финала на турнира Лига Европа, заяви самият той, цитиран от ДПА. Австралиецът бе освободен 16 дни след победата над Манчестър Юнайтед, а през септември бе назначен от Нотингам Форест.

"Не беше приятно, но го очаквах. Не ме изненадаха. Знаех за това далеч преди финала", заяви Постекоглу, цитиран от ДПА.

"Спечелихме, направихме парад и прекарахме три чудесни дни. Това никой не може да ни го отнеме. Знаех обаче, че ми е за последно. Имах време да се подготвя. Дори и за мен да не е честно, това решение бе на други хора. От тях зависи и трябва да питате тях, а не мен", продължи Постекоглу.

"Аз знам това, че последните две години бяха пълни с предизвикателства, но във футболния ни отдел беше пълно с фантастични хора. Феновете също ни носеха на гръб в тежките времена. Няма нито един фен на Спърс, който срещна и не иска да ме прегърне. Някои и на вечеря ме канят. Гордея се с това и Тотнъм завинаги ще бъде в моето сърце", каза още той.

Новият мениджър на Форест бе дипломатичен, когато бе попитан за потенциално участие на собственика на "шпорите" Даниел Леви при освобождаването.

"Не е моя работа да коментирам това. Говорех рядко с Даниел Леви. Той е там от много време и е инвестирал безброй пари във футболния клуб. Той ме назначи и съм благодарен за това. Надявам се да съм му се отплатил за това", завърши Постекоглу.