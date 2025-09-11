Лиа Каратанчева достигна до полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Букурещ

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 60 хиляди долара.

Каратанчева и Сада Нахимана (Бурунди), поставени под номер 2 в схемата, победиха убедително на четвъртфиналите румънките Анамария Оана и Диана-Йоана Симионеску 6:2, 6:2 за 60 минути.

3а място на финала Каратанчева и Нахимана ще играят срещу Джени Дюрст (Швейцария) и Нина Варгова (Словакия).

Лиа Каратанчева има пет спечелени титли на двойки от турнири при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF.

22-годишната българка отпадна във втория кръг на сингъл, след като отстъпи пред Лиза Пигато (Италия) с 6:3, 3:6, 2:6 за 2:27 часа.

Друга националка Росица Денчева загуби на четвъртфиналите на двойки. Денчева и Мара Джае (Румъния) претърпяха поражение с 1:6, 4:6 от Лаура Хиетаранта (Финландия) и Сапфо Сакелариди (Гърция) за 67 минути на корта.