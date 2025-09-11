Подробно търсене

Легендата на българския футбол Христо Стоичков и кметът на Бургас дадоха старт на третото издание на детския футболен турнир „Пътят към звездите“

Ива Кръстева
Легендата на българския футбол Христо Стоичков и кметът на Бургас дадоха старт на третото издание на детския футболен турнир „Пътят към звездите“
Легендата на българския футбол Христо Стоичков и кметът на Бургас дадоха старт на третото издание на детския футболен турнир „Пътят към звездите“
На снимката (от ляво надясно): кметът на Община Бургас Димитър Николов, футболистите Христо Стоичков и Златко Янков.Снимка: Христо Стефанов/БТА
София,  
11.09.2025 13:28
 (БТА)

Централният градски площад в Бургас „Тройката“ за трети път се превърна в арена на футболни битки и среща с легендата на българския футбол Христо Стоичков с почитатели и бъдещи футболни надежди от морския град. Стоичков и кметът Димитър Николов дадоха начало на футболния турнир за деца, родени до 2018 година - "Пътят към звездите“.

Събитието се провежда с подкрепата на Община Бургас и е посветено на най-малките почитатели на футбола, съобщават от Общината.

В турнира се включиха отборите на ФК Бургас спорт, ФК Нефтохимик Бургас, ФК Черноморец Бургас и ДФК Звездичка, Атлетик Бургас и Бургас 202“, които ще изиграят по три футболни срещи.

След всички футболни срещи, Камата ще се срещне със своите фенове за автографи, снимки и подаръци – книгата „Христо Стоичков. Историята“, осигурена от TriA City Centre.

Официалната церемония по награждаване на участниците в турнира и закриване на събитието ще бъде в 15.00 часа. 

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:44 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация