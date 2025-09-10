Звездата на женския футбол Саманта Кър се готви за връщане на терена за първи път от януари 2024-а година насам

Футболистката Сам Кър се подготвя за своя първи мач за Челси от януари 2024-а година насам, след като вече е възстановена след операция на предни кръстни връзки на коляното, съобщава агенция АР.

31-годишната австралийска футболна звезда вече тренира с тима на треньорката Соня Бомпастор и вече ще бъде в групата за предстоящите срещи. Всъщност тя беше съc съотборничките си и за мача на откриването на сезона при жените в Англия – срещу Манчестър Сити, но в последния момент беше оставена на трибуните. Сега при визитата на Астън Вила в неделя шансовете да играе са доста големи.

"Този път е в състава. Все още не знаем дали ще играе, но тренира добре през последните дни, видимо е в добра форма. Нейното присъствие винаги е от полза, нейният лидерски опит е важен. Но знаем, че трябва да сме търпеливи, защото станаха 20 месеца, в които не играе", каза треньорката на тима на Челси.

Кър е смятана за една от най-добрите играчи в света и е помогнала на Челси да спечели пет титли в женската Висша лига. Защитаващият титлата шампион Челси ще бъде без контузените английски играчи Луси Бронз и Лорън Джеймс, а Майра Рамирес също е аут.