Защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате ще премине в Реал Мадрид като свободен агент следващото лято

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Jon Super
Мадрид,  
09.09.2025 16:51
 (БТА)

Защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате е предпочел да не поднови договора си с английския шампион, който изтича в края на сезона и да премине като свободен агент в Реал Мадрид, съобщава вестник "Марка".

26-годишният Конате пристигна в Ливърпул през 2021, но вече три пъти отказа да подпише нов договор с "червените". Според "Марка" Реал Мадрид има интерес и към друг френски защитник - Уилям Салиба, но той има договор с Арсенал до 2027.

Ако Конате премине в Реал Мадрид като свободен агент, той ще последва бившия си съотборник при "червените" Трент Александър-Арнолд.  Запитан във френската емисия "Телефут" дали капитанът на националния отбор Килиан Мбапе го убеждава да премине в Реал Мадрид, Ибрахима Конате призна, че нападателят му звъни "през два часа".  

