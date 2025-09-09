Подробно търсене

Австралия се наложи срещу Нова Зеландия в контрола

Асен Даскалов
Австралия се наложи срещу Нова Зеландия в контрола
Австралия се наложи срещу Нова Зеландия в контрола
AP photo
Оклънд,  
09.09.2025 15:17
 (БТА)

Австралия победи с 3:1 Нова Зеландия в приятелски мач, в който младият Мохамед Туре се отличи с първите си попадения за националния отбор. 

Нападателят даде аванс за "кенгурата" в 35-ата минута и се разписа за крайния резултат след един час игра. 

Нестори Иракунда, който носи екипа на Уотфорд, направи 2:0 в 53-ата минута, но само 180 секунди след това нападателят на Нотингам Форест Крус Ууд върна едно попадение за Нова Зеландия на двубоя в Оклънд, игран пред над 18 хиляди зрители. 

На 5 септември в Канбера австралийците победиха същия противник с 1:0, а единствен голмайстор стана Максимилиен Балард в самия край на срещата.

/ГК/

Към 15:40 на 09.09.2025 Новините от днес

