Австралия се наложи срещу Нова Зеландия в контрола

Австралия победи с 3:1 Нова Зеландия в приятелски мач, в който младият Мохамед Туре се отличи с първите си попадения за националния отбор.

Нападателят даде аванс за "кенгурата" в 35-ата минута и се разписа за крайния резултат след един час игра.

Нестори Иракунда, който носи екипа на Уотфорд, направи 2:0 в 53-ата минута, но само 180 секунди след това нападателят на Нотингам Форест Крус Ууд върна едно попадение за Нова Зеландия на двубоя в Оклънд, игран пред над 18 хиляди зрители.

На 5 септември в Канбера австралийците победиха същия противник с 1:0, а единствен голмайстор стана Максимилиен Балард в самия край на срещата.