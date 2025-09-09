Подробно търсене

Анхел Ди Мария за участието на Лионел Меси в мача на Аржентина срещу Венецуела: "За мен това не беше сбогуване"

Кремена Младенова
Анхел Ди Мария за участието на Лионел Меси в мача на Аржентина срещу Венецуела: "За мен това не беше сбогуване"
Анхел Ди Мария за участието на Лионел Меси в мача на Аржентина срещу Венецуела: "За мен това не беше сбогуване"
снимка: AP Photo/Gustavo Garello
Буенос Айрес,  
09.09.2025 13:44
 (БТА)

Аржентинският футболист Анхел Ди Мария смята, че сънародникът му Лионел Меси ще продължи да играе и след Световното първенство през 2026 година, твърдейки, че суперзвездата не се е сбогувал с Аржентина.

Последната изява на Меси за националния отбор на страната му в световната квалификация срещу Венецуела бе изпълнена с емоции на стадион "Монументал", като се смята, че това е бил последният му двубой на родна земя.

Осемкратният носител на "Златната топка" също така изрази съмнение относно участието си на Мондиал 2026, тъй като 38-годишният футболист не може да гарантира, че ще бъде част от аржентинския състав за защитата на световната титла по време на първенството в САЩ, Канада и Мексико.

Анхел Ди Мария, който се оттегли от националния отбор на  Аржентина след спечелването на Копа Америка през 2024-а, е на мнение, че Лионел Меси има още футбол в себе си.

"Лео все още не е приключил. Това беше последният му квалификационен мач, но той все още има Световно първенство пред себе си и със сигурност ще има още един мач след това. За мен това не беше сбогуване. Затова не отидох. Говорих с него. Радвам се, че все още е тук", коментира Ди Мария пред телевизия TyC Sports.

Меси има 194 мача за Аржентина в кариерата си, като е отбелязал 114 гола.

/КМ/

Свързани новини

05.09.2025 08:52

Уругвай, Колумбия и Парагвай се класираха за Световното първенство по футбол, Меси вкара два гола във вероятно последния си мач в Аржентина

Отборите на Уругвай, Колумбия и Парагвай взеха последните три директни квоти от зона КОНМЕБОЛ за участие на световното първенство по футбол през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико
01.09.2025 14:28

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони: "Нека се радваме на Меси, докато имаме възможност"

Аржентина ще се радва на Лионел Меси, докато разполага с него, увери селекционерът на националния отбор по футбол на страната Лионел Скалони, добавяйки че суперзвездата си е спечелил правото да реши кога да се откаже
13.07.2025 11:54

Анхел Ди Мария вкара гол и се контузи в първия мач от завръщането си в аржентинския Росарио Сентрал

При при първия си мач след завръщането си в родния си клуб Росарио Сентрал Анхел Ди Мария успя да вкара гол и да контузи прасеца си в края на мача, като бе изнесен на носилка със сълзи на очи. Повече от 48 хиляди зрители приветстваха световния

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:06 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация