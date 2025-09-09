Анхел Ди Мария за участието на Лионел Меси в мача на Аржентина срещу Венецуела: "За мен това не беше сбогуване"

Аржентинският футболист Анхел Ди Мария смята, че сънародникът му Лионел Меси ще продължи да играе и след Световното първенство през 2026 година, твърдейки, че суперзвездата не се е сбогувал с Аржентина.

Последната изява на Меси за националния отбор на страната му в световната квалификация срещу Венецуела бе изпълнена с емоции на стадион "Монументал", като се смята, че това е бил последният му двубой на родна земя.

Осемкратният носител на "Златната топка" също така изрази съмнение относно участието си на Мондиал 2026, тъй като 38-годишният футболист не може да гарантира, че ще бъде част от аржентинския състав за защитата на световната титла по време на първенството в САЩ, Канада и Мексико.

Анхел Ди Мария, който се оттегли от националния отбор на Аржентина след спечелването на Копа Америка през 2024-а, е на мнение, че Лионел Меси има още футбол в себе си.

"Лео все още не е приключил. Това беше последният му квалификационен мач, но той все още има Световно първенство пред себе си и със сигурност ще има още един мач след това. За мен това не беше сбогуване. Затова не отидох. Говорих с него. Радвам се, че все още е тук", коментира Ди Мария пред телевизия TyC Sports.

Меси има 194 мача за Аржентина в кариерата си, като е отбелязал 114 гола.