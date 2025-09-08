Подробно търсене

Португалският треньор Фернандо Сантош се раздели с националния отбор на Азербайджан

Кремена Младенова
снимка: Jakob Akersten Broden/TT News Agency via AP
Баку,  
08.09.2025 13:14
 (БТА)

Португалецът Фернандо Сантош напусна поста старши треньор на националния отбор на Азербайджан, съобщиха от пресслужбата на местната футболна федерация.

Договорът на специалиста е прекратен по взаимно съгласие, пише агенция ТАСС.

Азербайджанският представителен тим загуби от Исландия с 0:5 като гост в първия си мач от квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

Отборът ще изиграе следващия си двубой 9 септември, като ще бъде домакин на Украйна.

70-годишният Сантош беше начело на националния тим на Азербайджан от 2024 година. Преди това той е водил португалските Порто, Спортинг, Бенфика, гръцките АЕК, ПАОК и Панатинайкос, както и националните отбори на Португалия, Гърция и Полша.

Под негово ръководство португалският държавен отбор стана европейски шампион за първи път през 2016 година, а през 2019-а съставът спечели Лигата на нациите.

