Баскетболният Голдън Стейт от женската НБА обяви, че е подобрил няколко рекорда за посещаемост в лигата

Американският отбор Голдън Стейт Валкирийс обяви, че е поставил множество рекорди за посещаемост в женската Национална баскетболна асоциация (ЖНБА) през първия си сезон, пише агенция "Ройтерс".

С разпродаването на всичките 22 домакински срещи в "Чейс Център", тимът е подобрил рекорда на лигата за средна посещаемост (18 064 зрители на мач) и общата посещаемост с 397 408 фенове.

За Голдън Стейт остават два мача в редовния сезон на ЖНБА – срещу Сиатъл Сторм във вторник и срещу Минесота Линкс в четвъртък – но и двата са на чужд терен.

Голдън Стейт подобри рекордите, поставени от Индиана Фивър през 2024 година, когато пристигането на Кейтлин Кларк помогна на Фивър да привлекат 340 715 зрители за сезона и средно 17 036 на мач.

Два други франчайза се присъединиха към Валкирийс тази година, като надминаха досегашния най-добър резултат за обща посещаемост - Индиана (349 313) и Ню Йорк Либърти (341 575) също са в Топ 3.

Голдън Стейт (23-19) вече си осигури място в плейофите на ЖНБА. Това е първият отбор след разширението на лигата, който се класира за плейофите.