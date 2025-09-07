Подробно търсене

Асен Даскалов
Пари Сен Жермен се разделя с Преснел Кимпембе
AP Photo/Rebecca Blackwell, file
Париж,  
07.09.2025 21:15
 (БТА)

Пари Сен Жермен обяви защитника си Преснел Кимпембе, който преминава в катарския шампионат. 

30-годишният дългогодишен бранител на европейския клубен шампион подписа договор със СК Катар. 

Кимпембе спечели осем титли на Франция, седем купи на страната, и един път Шампионската лига. Бившият френски национал претърпя контузия, която го извади от игра за дълъг период от време.

"Преснел се разви на всякакво ниво при нас през тези години. Той се превърна в модел за професионализъм и посланик на любимия си клуб. Фантастичен пример е за цялото семейство на Пари Сен Жермен. Желаем му успехи на всички нива", коментира президентът на парижкия клуб Насер Ал-Хелаифи.

Кимпембе изкара две десетилетия в Пари Сен Жермен, минавайки през юношеските отбори на клуба, както и през втория състав. 

